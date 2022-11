ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಅಭಿಮಾನ: ಕಾಲೋನಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು

Sports

oi-Punith BU

ತಿರುವನಂತಪುರಂ, ನವೆಂಬರ್‌ 24: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2022ರ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಕೇರಳ ರಾಜಧಾನಿ ತಿರುವನಂತಪುರಂನ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಕಾಲೋನಿಯನ್ನು ನೆಚ್ಚಿನ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ನಗರವನ್ನೇ ಬಣ್ಣಮಯವನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿರುವ ಚೆಂಗಲ್ ಚೂಲಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇವರು ಬಹುತೇಕ ದಿನಗೂಲಿಗಳ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ತಂಡಗಳ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಲೋನಿಯಾದ್ಯಂತ ಆಟಗಾರರ ಕಟೌಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

FIFA World Cup 2022 : ಐನಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಲೈವ್ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಈ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸುಮಾರು 1500 ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ವಸಾಹತು ಪ್ರದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿವಾಸಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನ ದೇಶದ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ತಂಡವು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಕುತೂಹಲವೆಂಬಂತೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯರು ಮಹಾನ್ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಜೆಂಡರಿ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಡಿಯಾಗೋ ಮರಡೋನಾ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡಗಳ ಕಟೌಟ್ ಹಾಕಲು ಮತ್ತು ವಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರು ಎಂದು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕತಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನಾಮಕ್ಕಲ್‌ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಕಟೌಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಕಾಲೋನಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ನ ಗುಂಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಮತ್ತು ಕಾಲೋನಿಯ ನಿವಾಸಿ ಆದಿತ್ಯನ್, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬಗೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ಇರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಉದ್ಘಾಟನೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಾವು ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ, ಕಟೌಟ್, ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ವಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ವಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆದಿತ್ಯನ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಆದಿತ್ಯನ್ ನಾವು ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು,

English summary

With the start of FIFA World Cup 2022, workers in several parts of Kerala capital Thiruvananthapuram have beautified the city by decorating their colonies with posters of players of their favorite football teams.