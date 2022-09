ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ: ಆರೋಪ ಅಲ್ಲಗೆಳೆದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸಂದೀಪ್

Sports

oi-Mahesh Malnad

ಕಠ್ಮಂಡು, ಸೆ.9: ನೇಪಾಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸಂದೀಪ್ ಲಾಮಿಚಾನೆ ಮೇಲೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಯುವತಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಆರೋಪ ಅಲ್ಲಗೆಳೆದಿರುವ ಸಂದೀಪ್, ಆರೋಪಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನೇಪಾಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸಂದೀಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನೇಪಾಳ ಪೊಲೀಸರು, ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದೀಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಧನ ವಾರೆಂಟ್ ಕೂಡಾ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

17ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವತಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಂದೀಪ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೌಶಾಲಾ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸಂದೀಪ್ ಲಾಮಿಚಾನೆ ವಿರುದ್ಧ ನೇಪಾಳ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಂದೀಪ್, ಆಗಸ್ಟ್ 21ರಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿರುವುದಾಗಿ ದೂರು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಠ್ಮಂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಭರತ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಬೊಹೊರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾಪ್ ಚಾಟ್ ಮೂಲಕ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಂದೀಪ್ ಬಯಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಅಂದು ಇಬ್ಬರು ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂದೀಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಧನ ವಾರೆಂಟ್ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನೇಪಾಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ(CAN) ಯು ಸಂದೀಪ್ ರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದೆ.

"ನಾನು ನಿರಪರಾಧಿ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸಿಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಧಾರರಹಿತ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿ. ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಮುಗ್ಧ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ, "ಎಂದು ಸಂದೀಪ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಲಾಮಿಚಾನೆ ನೇಪಾಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಲಾಮಿಚಾನೆ ಅವರು ಮೊದಲು ನೇಪಾಳದ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಮೊದಲು 2016 ರಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರ 2017 ರಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲೂ ಸಂದೀಪ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.

ತವರಿನ ವಿರುದ್ಧ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ T20I ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಸಂದೀಪ್, ಆಗಸ್ಟ್ 22 ರಂದು ಕೀನ್ಯಾಗೆ ತೆರಳಿದರು. ನೇಪಾಳವು 3-2 ರಿಂದ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (CPL) ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು 22 ವರ್ಷದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು.

English summary

Captain of the Nepal Cricket team, Sandeep Lamichhane has been accused of raping a minor. He has been suspended by the Cricket Association of Nepal.