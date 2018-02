ಶಿರಸಿ ಮಾರಿಕಾಂಬ ಜಾತ್ರೆಗೆ 110 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

News

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The North Western Karnataka Road Transport Corporation (NWKRTC) will operate special buses for Uttara Kannada Sirsi Marikamba Jatra 2018. Historical Marikamba Jatra will be held form February 29 to 9 days.