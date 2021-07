Shivamogga

oi-Gururaj S

ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಜುಲೈ 29; ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಮಾಲೀಕರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ. ಅಪಾರವಾದ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಮಾಲೀಕರು ಅನ್‌ಲಾಕ್ ಘೋಷಣೆ ಬಳಿಕವೂ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಸ್ ಇಳಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ.

ಲಾಕ್‌ಡೌನ್, ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ, ತೆರಿಗೆ ಇವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ.

ಎಎನ್‌ಐ ಜೊತೆ ಈ ಕುರಿತು ಎಸ್‌ಕೆಎಂಎಸ್ ಬಸ್‌ನ ಡಿ. ಬಿ. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಮಗೆ ಅಪಾರವಾದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೇ ನಷ್ಟದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.

"ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಡ್ರೈವರ್ ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ವೇತನ ನೀಡಬೇಕು. ಬಸ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಡೀಸೆಲ್ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

