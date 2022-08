Ranchi

oi-Sunitha B

ರಾಂಚಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 27: 'ಕೊಲೆ' ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕಿ ಸೋನಾಲಿ ಫೋಗಟ್ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಸಹಚರರು ಆಕೆಗೆ ಮದ್ಯ ಕುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೋವಾ ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಪಿಗಳು ಅಂಜುನಾದಲ್ಲಿನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ದ್ರವದಲ್ಲಿ "ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥ" ವನ್ನು ಬೆರೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರೀಕ್ಷಕ ಓಂವಿರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ಶನಿವಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕಿಯ ಇಬ್ಬರು ಸಹಚರರನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳೆಂದು ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೋವಾ ಐಜಿಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಗೋವಾ ಐಜಿಪಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆಕೆಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಡಿಯೊ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಸುಖ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುಧೀರ್ ಸಂಗ್ವಾನ್ ಅವರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದ್ರವಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಗೋವಾ ಐಜಿಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Goa Police suspects that two of BJP leader Sonali Phogat's associates, who have been named as accused in "murder" case, had spiked her drink.