ರಾಂಚಿ, ಜೂನ್ 4: ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾಗುವುದು ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕನಸು. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಓದಿದ ನಂತರವೂ ಪಾಸಾಗದೇ ಇರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದೆಷ್ಟೋ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಪಾಸಾಗುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದವರು ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್‍‌ಗಳಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅರಿಯದೇ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಎಡವಟ್ಟು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ದಿವ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆದದ್ದೂ ಇದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸಭಾ ಆಯೋಗ (ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ) ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಶಂಸೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದಿವ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ (24) ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇದೀಗ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯದ ರಾಮಗಡ ನಿವಾಸಿಯಾದ 24 ವರ್ಷದ ದಿವ್ಯಾಪಾಂಡೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ದಿವ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲೂ ದಿವ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದವು.

English summary

UPSC candidate Divyapande is confused by misinformation. It was observed that the UPSC exams rank 324. However, Divya did not actually pass. Divyapande apologized for this Everyone.