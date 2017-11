ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ಎ.ಮಂಜು ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜು

Ramanagara

ರಾಮನಗರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

By: ರಾಮನಗರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

English summary

Magadi Congress zp member A Manju will join JDS On November 10 in JDS office JP Bhavan, Bengaluru.