ಕನಕಪುರ ಪುಂಡಾನೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ರೈತರಿಗೆ ಕಾಟ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಆನೆ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

Ramanagara

oi-Ramesh Ramakirshna

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 14: ತೆಂಗಿನಕಲ್ಲು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಾಳು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಉಪಟಳ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಎರಡು ಆನೆಗಳನ್ನು ಸೆರೆಯಿಡಿಯಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಆಪರೇಷನ್ ಪುಂಡಾನೆ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಯಶಸ್ಸು ಲಬಿಸಿದೆ.

ತೆಂಗಿನಕಲ್ಲು ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸುಮಾರು 25 ಆನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಟಳ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವ ಎರಡು ಆನೆಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಗುರುತಿಸಿತ್ತು. ಭಾನುವಾರ ಕಾರ್ಯಾಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಪುಂಡಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಸೆರೆಯಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ತೆಂಗಿನಕಲ್ಲು, ಕಬ್ಬಾಳು ಆರಣ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪುಂಡಾನೆಗಳ ಸೆರೆ‌ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭ

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಎರಡು ಆನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಯ 2ನೇ ದಿನವಾದ ಭಾನುವಾರ ತೆಂಗಿನಕಲ್ಲು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಿ.ವಿ.ಹಳ್ಳಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಕೆಂಪಿಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಂಡಾನೆಯನ್ನು ಸಾಕಾನೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

a week after a woman was trampled to death by an elephant near the kanakapura forest range in Ramanagara district, a wild elephant was captured by the forest department on Sunday.