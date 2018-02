ಇಗ್ಗಲೂರು ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಎಚ್ಡಿಡಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಲ್ಲ : ಸಿಪಿವೈ ಸವಾಲು

Ramanagara

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

By: ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

English summary

Channapatna : Iggalur barrage was not built during HD Deve Gowda tenure challenges MLA CP Yogeshwar.