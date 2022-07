Ramanagara

oi-Ramesh Ramakirshna

ರಾಮನಗರ, ಜುಲೈ 23: ನಿವೇಶನ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ರಿಯಾಯತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸೈಟ್‍ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಬಡಾವಣೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೂಗಳತೆ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಡದಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಡು ಇಲ್ಲಿನ ಭೂಮಿಗೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಗದಗ; ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗೆ ಹಳದಿ ನಂಜಾಣು ರೋಗ, ರೈತರು ಹೈರಾಣ

2006 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡದಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ತುಸು ದೂರದ ಬೋರೆಹಳ್ಳಿ, ಕಾಕರಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಮುದ್ದಾಪುರ ಕರೇನಹಳ್ಳಿ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸುಮಾರು 499 ಎಕರೆ 21 ಗುಂಟೆ ರೈತರ ಫಲವತ್ತಾದ ಜಮೀನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರಾಜ್ಯ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ 2011 ರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ.

English summary

Landless people who buy sites in Subhash Chandra Bose layout from Karnataka housing board in Bidadi facing many problems. Layout has no basic amenities due to negligence of the authorities