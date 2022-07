Patna

oi-Sunitha B

ಸದಾ ಒಂದಿಲ್ಲವೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆರ್‌ಜೆಡಿ ನಾಯಕ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಸದ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಜೆಡಿ ನಾಯಕ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಚಲನಚಿತ್ರದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಥ ಎಳೆಯುವಂತೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ ಜೀಪನ್ನು ಎಳೆಯುವುದು ಕಾಣಬಹುದು.

ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಯುವ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದ ಮಾಜಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ 'ವರ್ಕೌಟ್' ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಟ್ವಿಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಧರಿಸಿ, ಯಾದವ್ ತನ್ನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಜೀಪ ಅನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಬೆವರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಅವರು ಶ್ರಮದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ:

ಯಾದವ್ ಜೀಪ ಅನ್ನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ನಂತರ ಜೀಪ ಅನ್ನು ಅದರ ನಿಯೋಜಿತ ಶೆಡ್‌ನ ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಸ್ಟೈರಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಚಕ್ರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾ ವಾಹನವನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆರ್‌ಜೆಡಿ ನಾಯಕ ತನ್ನ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ, ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನು ಬ್ಯಾಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಆಡುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ತ್ವರಿತ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ರಾಬ್ರಿ ದೇವಿ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಮಗ ದುಂಡುಮುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು ಅವರ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಮೈಕಟ್ಟು ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಮಾರಂಭವೊಂದಕ್ಕೆ ಪಾಟ್ನಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಕಳೆದ ವಾರ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಚಿಕ್ಕ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಆರ್‌ಜೆಡಿ ನಾಯಕ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ತಡಬಡಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದದ್ದು ಇದು ಮೊದಲ ಸಲವಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ತಡವರಿಸಿದ್ದು ನಗೆಪಾಟಲಿಗೀಡಾಗಿತ್ತು.

Remember when your teacher asks you to recite the chapter for the class and you end up like this.



😎 #RJD #TejashwiYadav pic.twitter.com/cFd2iCHmAd