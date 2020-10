Video: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಕುಸಿದ ವೇದಿಕೆ

Patna

oi-Rajashekhar Myageri

ಪಾಟ್ನಾ, ಅಕ್ಟೋಬರ್.29: ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕೌತಕಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಗುರುವಾರವೊಂದು ಅವಘಡ ಕೂದಲೆಳೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಚಂಪಾರನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಗಾಹಿ ದಿಯೋರಜ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡ ಪ್ರತಾಪ್ ಗರ್ಹಿ ಮತ್ತು ಅಖಿಲೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಹಾಡು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಮತದಾರರ ಓಲೈಕೆಗಾಗಿ ಹಾಡು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ವೇದಿಕೆಯು ದಿಢೀರನೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಾವು-ನೋವು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ವೇದಿಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

#WATCH Bihar: Stage collapsed during a public rally of Congress party at Bagahi Deoraj in West Champaran, earlier today.



Party leaders Imran Pratapgarhi and Akhilesh Singh along with several party workers were present on the stage when it collapsed. pic.twitter.com/VoCpT95b0s