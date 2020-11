Video: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೇತುವೆ!

Patna

oi-Rajashekhar Myageri

ಪಾಟ್ನಾ, ನವೆಂಬರ್.07: ಬಿಹಾರ 243 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 16 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 78 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಚುರುಕಿನ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ವೇಳೆಗೆ 34.82ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಬಿಹಾರದ ಒಂದು ಮತಗಟ್ಟೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ದರ್ಬಾಂಗ ಮತಗಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಲುಪುವುದಕ್ಕೆ ಮತದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮನಗಂಡು ಸ್ಥಳೀಯರೇ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸೇತುವೆಯೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದರ್ಬಾಂಗ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ತೆರಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ನದಿ ದಾಟುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದನರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾವೇ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸೇತುವೆ ದಾಟುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್:

ಬಿಹಾರದ ದರ್ಬಾಂಗದಲ್ಲಿ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ತೆರಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಮತದಾರರು ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ 243 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ 16 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 78 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ 2.35 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

