ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೇ ವಿರುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾರಣ

ಪಾಟ್ನಾ ಜನವರಿ 27: ರಾಷ್ಟ್ರ ಬುಧವಾರ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗ ರೈಲ್ವೇ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡಳಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ಈ ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ. NTPC CBT-1 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಖಾನ್ ಸರ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು 80 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಖಾನ್ ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಐಐಆರ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಖಾನ್ ಸರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪಾಟ್ನಾದ ಹಲವು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ 6 ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಿಹಾರ ವಾಲೆ ಖಾನ್ ಸರ್ ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

Apart from Bihar, there is a lot of uproar among the students all over the country regarding the RRB NTPC result. The main reason for this ruckus went viral across the country, a video is being told about the analysis of NTPC CBT-1 Exam Result.