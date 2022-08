ಬಿಹಾರ ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ರಾಜೀನಾಮೆ; ಗಿರಿರಾಜ್‌ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

Patna

ನವದೆಹಲಿ,ಆಗಸ್ಟ್‌ 09: ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಿಹಾರದ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಬಿಜೆಪಿಯು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದ ಜನತಾ ದಳ (ಯುನೈಟೆಡ್) ನಾಯಕ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾ ದಳದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ನಿತೀಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

Breaking: ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಳಿಕ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

"ಈ ನಿರ್ಧಾರ ನಿತೀಶ್-ಜಿ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ" ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಗಿರಿರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಕ್ಕೂಟದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಮೈತ್ರಿಯ ಘನತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 63 ಶಾಸಕರಿದ್ದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ 36 ಶಾಸಕರಿದ್ದರು. ಆದರೂ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ನಿತೀಶ್ ಖರೀದಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಕಾರಣ ಬಿಜೆಪಿ ಸೋಮವಾರ ಎರಡು ಬಾರಿ ನಿತೀಶ್‌ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ನಿತೀಶ್‌ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

English summary

Shortly after Nitish Kumar informed his party legislators of his intention to split the ruling alliance in Bihar, the BJP said it cannot do it alone.