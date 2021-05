Patna

ಪಾಟ್ನಾ, ಮೇ 25: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಫೋಟೋವನ್ನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಅವಂ ಮೋರ್ಚಾ (ಜಾತ್ಯಾತೀತ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಿತನ್ ರಾಮ್ ಮಾಂಝಿ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕುವುದಾದರೆ ಕೊರೊನಾದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲೂ ಮೋದಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಲಸಿಕಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬದಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಫೋಟೋವನ್ನು ಕೂಡಾ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಡಿಎ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷವೇ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ .

ಕೋವಿಡ್‌ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ - ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪಾಟ್ನಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್

ಬಿಎಪಿ, ಜೆಡಿಯು ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ್‌ಶೀಲ್ ಇನ್ಸಾನ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಬಿಹಾರದ ಆಡಳಿತ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷವೇ ಎಚ್‌ಎಎಂ (ಎಸ್). ಎನ್‌ಡಿಎ ಒಕ್ಕೂಟದ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಎಚ್‌ಎಎಂ(ಎಸ್‌) ನ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವ ಜಿತನ್ ರಾಮ್ ಮಾಂಝಿ, ಲಸಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಾಕಲು ಸರ್ಕಾರ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಾದರೆ, ಕೊರೊನಾದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲೂ ಪೋಟೋ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪಕ್ಷದ ವಕ್ತಾರ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Bihar NDA ally questions use of PM photographs on vaccination certificates and said his photographs should also put on death certificates of COVID-19 victims.