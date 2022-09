ಸೋನಾಲಿ ಫೋಗಟ್ ಸಾವಿನ ತನಿಖೆ: ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಿಬಿಐ ತಂಡ

Panaji

oi-Sunitha B

ಪಣಜಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16: ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕಿ ಸೋನಾಲಿ ಫೋಗಟ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗೋವಾ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ (ಸಿಬಿಐ) ತಂಡ ಶುಕ್ರವಾರ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಗೋವಾ ಎಸ್‌ಪಿ ಶೋಭಿತ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋನಾಲಿ ಫೋಗಟ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡಲು ಸಿಬಿಐ ತಂಡ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

"ಸೋನಾಲಿ ಫೋಗಟ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಬಿಐಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಿಬಿಐಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಸಕ್ಸೇನಾ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 22-23 ರ ಮಧ್ಯಂತರ ರಾತ್ರಿ ಹರಿಯಾಣದ ಹಿಸಾರ್ ನಿವಾಸಿ ಸೋನಾಲಿ ಫೋಗಟ್, ಅಂಜುನಾ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ಲೀಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ನಂತರ ಗೋವಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಈವೆಂಟ್‌ನ ಹಿಂದಿನ ದಿನ 43 ವರ್ಷದ ಸೋನಾಲಿ ಫೋಗಟ್ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷ ಸಹಾಯಕರಾದ ಸುಧೀರ್ ಸಾಂಗ್ವಾನ್ ಮತ್ತು ಸುಖವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು. ಆಕೆಯ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫೂಟೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸಾಂಗ್ವಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.ಫೋಗಾಟ್ ಅನ್ನು ಆಕೆಯ ಸಹಾಯಕರು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೊ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೃಶ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೋನಾಲಿ ಪಿಎ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹಚರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಐವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

The CBI team has arrived in Goa for taking over the Sonali Phogat murder case. The process of handing over the Sonali Phogat case to the CBI is underway. The entire investigation will be handed over to CBI: Shobhit Saksena, North Goa SP