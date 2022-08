Noida

oi-Naveenkumar N

ಲಕ್ನೋ, ಆಗಸ್ಟ್ 29: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 100 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಅವಳಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಅವಳಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನೆಲಕ್ಕುರುಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೂಪರ್ ಟೆಕ್ ಅವಳಿ ಗೋಪುರ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾ ದಳ (ಆರ್‌ಜೆಡಿ) ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದೆ. 'ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಸೂಪರ್‌ಟೆಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನಿಂದ ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆರ್ ಜೆಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

Breaking: ನೋಯ್ಡಾದ ಅವಳಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು 9 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲಸಮ

ಸೂಪರ್‌ಟೆಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಆರ್‌ಜೆಡಿ, "ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕಾರಣ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಈ ರೀತಿಯ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಸೂಪರ್‌ಟೆಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನಿಂದ ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ! ಸಿಬಿಐ/ಇಡಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆಯೇ? ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಧೈರ್ಯವಿದೆಯೇ?" ಎಂದು ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ.

English summary

The Rashtriya Janata Dal (RJD) on Monday Said that the BJP for allegedly taking 'donations from Supertech Ltd to cover up corruption. A multi-storey building had to be demolished on the order of Supreme Court! BJP continued to take donations from Supertech Ltd to cover up this corruption! Will the CBI/ED investigate this? Do BJP leaders have the guts to answer? RJD Questioned BJP Leaders.