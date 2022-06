ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನಿರಾಕರಣೆ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಗರಂ

New Delhi

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂ. 20: ಮೂರು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನು ಸೇವೆಗೆ ಸೇರದಂತೆ ತಡೆಯುವ ತನ್ನ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ದೆಹಲಿ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ.

ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಿಂದ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ನೋಟಿಸ್‌ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ತನ್ನ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಈ ಕ್ರಮವು ತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದು 'ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಸಂಹಿತೆ, 2020' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಹೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. "ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಲಿಂಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಅಗ್ನಿಪಥ್; 4 ಲಕ್ಷ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದೆಹಲಿಗೆ, ಹೈ ಅಲರ್ಟ್‌

ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪೂರ್ವ-ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಹುದ್ದೆಯ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ ಆರು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಮರು-ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 12 ವಾರಗಳ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆ ಮಹಿಳೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಹೆರಿಗೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅನರ್ಹ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನಾಂಕದ ಆರು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮರು-ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು, ನೋಂದಾಯಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಲದಾತ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅನರ್ಹ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಸೇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು. ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಿಂದ ಟೀಕೆಗಳ ನಂತರ, ಎಸ್‌ಬಿಐ ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಹಣ ಉಳಿಸಲು ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಬೇಕಾ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಸ್ತಾ ಕೈಬಿಡಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದ ಸಚಿನ್ ಪೈಲಟ್

ಈ ಕುರಿತು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಪತ್ರವನ್ನೂ ಬರೆದಿರುವುದಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸ್ವಾತಿ ಮಲಿವಾಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಮಿತಿಯು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆಯು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಜೂನ್ 23 ರೊಳಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಸಮಿತಿಯು ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಿವಾಲ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗವರ್ನರ್‌ಗೆ ಪತ್ರವನ್ನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The Delhi Women's Commission has issued a notice to Indian Bank to withdraw its new recruitment guidelines that prevent women who are three or more months pregnant.