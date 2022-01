ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾದ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ

New Delhi

oi-Sunitha B

ನವದೆಹಲಿ ಜನವರಿ 10: ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನರು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ದೆಹಲಿಯ ಮಾಲಿನ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂದು ರಾಜಧಾನಿಯ AQI 53 ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತೃಪ್ತಿಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ದೆಹಲಿಯ ತಾಪಮಾನ 4 ರಿಂದ 6 ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 'ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಂದಿನಿಂದ ದೆಹಲಿ ವಾತಾವರಣವು ಶುಭ್ರವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

Incessant rain has increased the winter in North India, people got very upset due to rain as they are facing lot of problems in commuting.