New Delhi

oi-Mamatha M

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆ. 23: ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರು ಗುರುವಾರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಮಾಮ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಇಮಾಮ್ ಉಮರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಇಲ್ಯಾಸಿ ಅವರ ಭೇಟಿ ಪಕ್ಷದ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಯಾತ್ರೆಯ ಈ 15 ದಿನಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಿಡಿದು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್‌ರನ್ನು 'ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ' ಎಂದ ಇಮಾಮ್‌ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ

ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಗುರುವಾರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಮದರಸಾವೊಂದಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಮಾಮ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಇಮಾಮ್ ಉಮರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಇಲ್ಯಾಸಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ನಡುವಿನ ಸಭೆಯು ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ನ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

English summary

Congress claimed that meeting of RSS chief Mohan Bhagwat and All India Imam Organization president is impact of the Bharat Jodo Yatra and he should join Yatra with a tricolour in hand. know more.