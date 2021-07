'ಆಘಾತಕಾರಿ': ರದ್ದು ಮಾಡಿದ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ನೋಟಿಸ್

New Delhi

ನವದೆಹಲಿ, ಜು.05: ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ "ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ" ವಿಷಯವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 66 ಎ ಅನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ಆಘಾತಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್‌ ನೀಡಿದೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ "ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ" ವಿಷಯವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 66 ಎ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 24, 2015 ರಂದು ಉನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತನ್ನ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ.

ಆದರೂ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ "ಅಸ್ಪಷ್ಟ", "ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ" ಮತ್ತು "ವಾಕ್‌ ಸ್ವಾತಂತ್ಯ್ರದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ. "ಇದು ಆಘಾತಕಾರಿ, ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಆರ್ ನಾರಿಮನ್, ಕೆಎಂ ಜೋಸೆಫ್ ಮತ್ತು ಬಿಆರ್ ಗವಾಯಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತ್ರಿ ಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ. "ಅದ್ಭುತ. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ," ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾರಿಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

The Supreme Court on Monday expressed shock and displeasure on being told that over 1,000 cases had been filed under Section 66A of the IT Act - a controversial law that allowed police to arrest people for posting "offensive" content online - since it was struck down seven years ago.