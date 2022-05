ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ 400 ಕೋಟಿ ಹಗರಣದ ಆರೋಪಿ ಸಾವು!

New Delhi

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 20: ಭೋಂಡ್ಸಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ 2010 ರ ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಗರಣದ ರೂ 400 ಕೋಟಿಯ ಹಿಂದಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪುರಿ ಅವರು ದೆಹಲಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪುರಿ (46) ಕ್ಷಯರೋಗದಿಂದ (ಟಿಬಿ) ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಳೆದ 18 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಬಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ನಂತರ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಮೂರನೇ ಭೋಂಡ್ಸಿ ಜೈಲು ಕೈದಿ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಿ ಅವರು ಖೇರ್ಕಿ ದೌಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 2020 ರಿಂದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಪುರಿ ಅವರು ಮೆಹ್ರೌಲಿಯ ಎಲ್‌ಆರ್‌ಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪುರಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭೂ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪುರಿ ಅವರನ್ನು ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಪೊಲೀಸರು ನವೆಂಬರ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನಿಂದ ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಿತ ಅಪರಾಧಿ (ಪಿಒ) ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

400 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2010 ರಲ್ಲಿ ಪುರಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಹಣವನ್ನು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ 405.52 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿಗಳ ಭಾರಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶಿವರಾಜ್ ಅವರು ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಹಕರ 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಲಪಟಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

2018ರಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಬಳಿಕ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈತ ಹಲವು ಮಂದಿಗೆ ವಂಚಿಸಿದ್ದ. ಅವರನ್ನು 2018 ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿತ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು 2020 ರಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 2 ರಂದು, ಪೋಕ್ಸೊ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ನುಹ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೈದಿ ಶಕೀಲ್ (27) ಟಿಬಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ದೆಹಲಿಯ ಎಲ್ಆರ್‌ಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. 2010ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಟಿಬಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಇಂಚಾಪುರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕೈದಿ ಸಂದೀಪ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸೋನು (45) ಮಂಗಳವಾರ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾರಾಗೃಹದ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Shivraj Puri, the alleged mastermind behind the Rs 400-crore Citibank scam of 2010 who was lodged in a Bhondsi prison, has died at a Delhi hospital, officials said on Friday.