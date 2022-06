ದೆಹಲಿಗೆ ಮುಂಗಾರು ಆಗಮನ ವಿಳಂಬ : ಬುಧವಾರದಿಂದ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ

New Delhi

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್28: ಅಧಿಕ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಗೆ ತಂಪೆರೆಯಲು ಕೊನೆಗೂ ವರುಣನ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಅಂದಾಜಿಸಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಬುಧವಾರದಿಂದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.

ಬುಧವಾರದಿಂದ ತುಂತುರು ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮೋಡಗಳು ವ್ಯಾಪಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

"ಗುರುವಾರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಳೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಬುಧವಾರ, ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತುಂತುರು ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆರ್‌ಕೆ ಜೆನಮಣಿ ಹೇಳಿದರು.

ಜೂನ್ 29 ರಿಂದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ದೆಹಲಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಖಾಸಗಿ ಮುನ್ಸೂಚಕರಾದ ಸ್ಕೈಮೆಟ್ ವೆದರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್‌ನ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ ಪಲಾವತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಮುಂಗಾರು ಜೂನ್ 30 ಅಥವಾ ಜುಲೈ 1 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೂನ್ 27 ರಂದು ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ 16 ದಿನಗಳ ತಡವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿತು. ಈ ವರ್ಷ ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳವಾರ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯಾದರೂ, ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ಲಘು ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ 3-4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಬಿಹಾರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆವರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಜೂನ್ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್‌ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜುಲೈ 13 ರಂದು ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು, ಇದು ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. 2020 ರಲ್ಲಿ, ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು, ಜೂನ್ 25 ರಂದು ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದರೆ, 2019 ರಲ್ಲಿ ಅದು ಜುಲೈ 5 ರಂದು ದೆಹಲಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು.

ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ದೆಹಲಿಗೆ 2020 ರಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 29 ರಿಂದ 27 ರವರೆಗೆ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಇದು 2018 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಂದಿತು, ಆದರೆ 2017 ಮತ್ತು 2016 ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮೂರು ದಿನ ತಡವಾಗಿತ್ತು.

The monsoon’s arrival in Delhi has been delayed, Showers are expected from Wednesday, and conditions are favourable for monsoon clouds to sweep in over northwest India.