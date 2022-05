ಹಿಜಾಬ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಅವರವರ ಹಕ್ಕು: ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ನಿಖತ್‌ ಜರೀನ್‌

New Delhi

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 24: ಶಾಲಾ- ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗಿಯರು ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನಿಖತ್ ಜರೀನ್ ಅವರು ಒಬ್ಬರ ಉಡುಪು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಾರೆ, ನನಗೆ ನನ್ನದೇ ಆದ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ. ನಾನು ಅಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಅಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ನನಗೆ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ಜನರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು? ನಾನು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಎನ್‌ಡಿಟಿವಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಒಬ್ಬ ಡೋಂಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

"ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಮ್ಮತಿ ಇದೆ" ಎಂದು ನಿಖತ್ ಜರೀನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವು ಬಲಪಂಥೀಯ ಗುಂಪುಗಳು ಹುಡುಗಿಯರು ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ನಂತರ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು ಧರಿಸಿರುವ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣದ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿವಾದವು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ"ಸಮಾನತೆ, ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಭಂಗ ತರುವ" ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಕರಣವು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಹರಡಿತು.

ಕ್ವಾಡ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ-ಬೈಡನ್ ನಡುವೆ 'ಗೋಧಿ' ಚರ್ಚೆ!

ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ, ಹಿಜಾಬ್‌ಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು. ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲಾಲ್ ಮಾಂಸದ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳ ಹೊರಗಿನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಾರಾಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಹಿಜಾಬ್ ಸಾಲು ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಘರ್ಷಣೆಗಳ ಸರಣಿಯಾಗಿದೆ.

English summary

Boxing world champion Nikhat Zareen weighed in on the smouldering controversy over Muslim girls wearing the hijab in schools and colleges, saying one's attire was entirely the subject of their choice.