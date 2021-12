ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ: ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಪುಲ್ಲಿಯಂ

New Delhi

ನವದೆಹಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13: ಕೋವಿಡ್-19 ರೂಪಾಂತರ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ವೈರಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಡಿಎಸ್‌ಐ-ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಪಿಡೆಮಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನಾಲಿಸಿಸ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಪುಲ್ಲಿಯಂ ಅವರು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುಲ್ಲಿಯಂ ಅವರು ಟೀನಾ ಠಾಕರ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದುವರೆಗಿನ ರೂಪಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು?

ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಿಂದಿನ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ ಜನರಿಗೆ ವೈರಸ್ ತಗುಲುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸೋಂಕುಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ?

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದದ್ದನ್ನು ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಈ ರೂಪಾಂತರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಿದೆಯೇ?

ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಉಪ ವಂಶಾವಳಿ BA.1 ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಬಲ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದೆ. ವೈರಸ್‌ನ ಸಮುದಾಯ ಹರಡುವಿಕೆಯಿಂದ ವೈರಸ್ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಈ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಸರಣಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಮಿಕ್ರಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಲು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಬಹುದು?

ಈ ರೂಪಾಂತರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಜನರು ಹಿಂದಿನ ರೂಪಾಂತರಗಳಂತೆ ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಲಸಿಕೆಗಳು ರೂಪಾಂತರದ ವಿರುದ್ಧ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆಯೇ?

ಈ ರೂಪಾಂತರ ವೈರಸ್‌ ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆ ಸೋಂಕುಗಳು ತೀವ್ರವಾದ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಓಮಿಕ್ರಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಬೂಸ್ಟರ್ ಹೊಡೆತಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಾ?

ಎಂಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಲಸಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ (ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಫಿಜರ್‌ನ) ಬೂಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲ ಮಟ್ಟದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ UK ಯಿಂದ ಕೆಲವು ಆರಂಭಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿವೆ.

ಇದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ರೂಪಾಂತರವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ತಜ್ಞರು ಕಾಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರಿ?

ಈ ರೂಪಾಂತರವು ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಯುವುದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

