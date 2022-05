ರಾಜ್ಯಸಭೆ: ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನೇ ನೀಡದ ಬಿಜೆಪಿ

New Delhi

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 31: ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡೂ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಸದರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸಂಸದರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮೂವರು ಮೇಲ್ಮನೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪಕ್ಷವು ಯಾವುದೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಸದರು ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು.

ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ಮೂವರು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರು ಯಾರೆಂದರೆ ಮುಖ್ತಾರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ನಖ್ವಿ, ಸೈಯದ್ ಜಾಫರ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ಎಂಜೆ ಅಕ್ಬರ್ ಇವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಜೂನ್ 10 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೇಲ್ಮನೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪಕ್ಷವು 22 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ಲ.

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ನಖ್ವಿ ಅವರು ಜುಲೈ 7 ರಂದು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಮುಗಿದ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಸಂಸದರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಂಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ. ರಾಮ್‌ಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಅಜಂ ಖಾನ್ ಅವರು ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಂಗಢ ಮತ್ತು ರಾಂಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೂನ್ 23 ರಂದು ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಇಸ್ಲಾಂ ಜುಲೈ 4 ರಂದು ಮತ್ತು ಅಕ್ಬರ್ ಜೂನ್ 29 ರಂದು ತಮ್ಮ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ 12 ಸಂಸದರನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏಳು ಸ್ಥಾನಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಮೇಲ್ಮನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರನ್ನು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲು ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. 2019 ರ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೋತರು. ಖಗಾರಿಯಾ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಲೋಕ ಜನಶಕ್ತಿ ಪಕ್ಷದ ಮೆಹಬೂಬ್ ಅಲಿ ಕೈಸರ್ ಎನ್‌ಡಿಎಯ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಸದರನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು:

ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ(ಬಿಜೆಪಿ) ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕವೂ ಸೇರಿದಂತೆ 15 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ 57 ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಜೂನ್ 10ರಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್, ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಹಾಗೂ ನವರಸ ನಾಯಕ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವೊಂದರಲ್ಲೇ 11 ಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಆರು ಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಐದು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಲಾ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳು ತೆರವಾಗಿದ್ದು, ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಾಹ್ಯ ಬೆಂಬಲದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ:

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: ಕವಿತಾ ಪಾಟೀದಾರ್

ಕರ್ನಾಟಕ: ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್, ಜಗ್ಗೇಶ್

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯೆಲ್, ಡಾ. ಅನಿಲ್ ಸುಖ್ ದೇವ್ ರಾವ್ ಬೊಂಡೆ

ರಾಜಸ್ಥಾನ: ಘನಶ್ಯಾಮ್ ತಿವಾರಿ

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ: ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ವಾಜಪೇಯಿ, ಡಾ. ರಾಧಾಮೋಹನ್ ಅಗರವಾಲ್, ಸುರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ನಾಗರ್, ಬಾಬುರಾಮ್ ನಿಶಾದ್, ದರ್ಶನಾ ಸಿಂಗ್, ಸಂಗೀತಾ ಯಾದವ್

ಉತ್ತರಾಖಂಡ್: ಡಾ. ಕಲ್ಪನಾ ಸೈನಿ

