5ಜಿ ಸೇವೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಿದ್ಧ

New Delhi

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 30: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಮತ್ತು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿದೆ. ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೊರತಂದ ಕೂಡಲೇ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನೊಳಗೆ ಒಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವದ ಸುಧಾರಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ 5ಜಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೊರತರಲು ಈಗ ಇದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

5ಜಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಉತ್ತಮ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ತಡೆರಹಿತ ಸಂಪರ್ಕ, ಅತ್ಯಲ್ಪ ಸುಪ್ತತೆ, ಮಲ್ಟಿ-ಲೆವೆಲ್ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ (ಎಂಎಲ್‌ಸಿಪಿ) ಮತ್ತು ಟರ್ಮಿನಲ್ 3 ನಲ್ಲಿರುವ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಪಿಯರ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಮನ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟರ್ಮಿನಲ್ 3 ಆಗಮನದ ನಡುವೆ ವೇಗವಾದ ಡೇಟಾ ವೇಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟರ್ಮಿನಲ್ 3 ಯಾದ್ಯಂತ 5ಜಿ ಸೇವೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲವು ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 5ಜಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ತಮ್ಮ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿವೆ. ಅವರು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇತರರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಜಿಎಂಆರ್‌ ಏರೋಸಿಟಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಜನರು ಜಿಎಂಆರ್‌ ಸ್ಕ್ವೇರ್‌ನಲ್ಲಿ 5ಜಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜಿಎಂಆರ್‌ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಏರೋಸಿಟಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಿಎಂಆರ್‌ ಏರೋಸಿಟಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನಡಿಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

5ಜಿ ಸೇವೆಯು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ತಿಳಿಯುವುದಾದರೆ, 1. ಲಭ್ಯವಿರುವ ವೈ-ಫೈ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು 5ಜಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ 20 ಪಟ್ಟು ವೇಗದ ಡೇಟಾ ವೇಗವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಡೇಟಾ ಸಂವಹನ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ 50 ಪಟ್ಟು ವೇಗದ ಡೇಟಾ ವೇಗವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.

2. 5ಜಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ತ್ವರಿತ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು, ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಬಫರಿಂಗ್, 3ಡಿ ಗೇಮಿಂಗ್, ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅನುಭವದಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ತೀವ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ತಡೆರಹಿತ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

3. ಮೊಬೈಲ್ ಟೆಲಿಫೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿರುವ 5ಜಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಂತಹ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 4. ಎಡ್ಜ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ (ಐಒಟಿ), ಡಿಜಿಟಲ್ ಅವಳಿ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಂತಹ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಇದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

English summary

Indira Gandhi International Airport in the national capital is the busiest and largest airport in the country. It is now ready to roll out 5G services to its passengers to use the world's most advanced mobile service once inside the terminal as soon as services are rolled out by telecom service providers.