ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ: ಅಮಾನತುಗೊಂಡ ಸಂಸದರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 27: ಅಮಾನತುಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಸದರು ತಮ್ಮ ಧರಣಿಯನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸದಿರುವ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸಂಸದರ ಧರಣಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಂಡಿರುವ ಎಎಪಿ ಸಂಸದ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸಾದ ಸಂಸದರು ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಸಹ ಸಂಸದರು ಕೂಡ ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಸಂಸತ್ತಿನ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಉಭಯ ಸದನಗಳ ಬಾವಿಗಳಿದು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಮತ್ತು ಅಸಂಸದೀಯ ವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಸಂಸದರನ್ನು ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲೋಕಸಭೆಯಿಂದ ನಾಲ್ವರು, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಿಂದ 20 ಮಂದಿಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮಾನತುಗೊಂಡ ಸಂಸದರು ತಮ್ಮ ವರ್ತನೆಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧವಿದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಮನವಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

Hon’ble FM @nsitharaman has come back and our government is ready for the discussion.



Let the suspended members regret and come back and have the discussion. pic.twitter.com/uu3FRlLY4l