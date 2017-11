ದೆಹಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ: 2018 ರಲ್ಲೇ ಬಿಎಸ್ VI ಇಂಧನ ನಿಯಮ ಜಾರಿ

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್ 15: ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲು ಸರ್ಕಾರ ಶತಾಯಗತಾಯ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಹನಗಳೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರ, 2020 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ಬಿಎಸ್(ಭಾರತ್ ಸ್ಟೇಜ್) VI ಇಂಧನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 2018 ಏಪ್ರಿಲ್ ನಲ್ಲೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಯಮ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಬಿಎಸ್ III ವಾಹನ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಷೇಧ

ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್, "2020 ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಿದ್ದ ಬಿಎಸ್ VIಇಂಧನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 2018 ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಂದೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Happy to share that Government has decided to prepone the introduction of BS-VI grade Fuel in NCT of Delhi w.e.f. 1st April 2018 in place of 1st April 2020 as a sincere effort to curb the vehicular pollution in Delhi and adjoining areas.

ಬಿಎಸ್ III ಇಂಜಿನ್ ಪ್ರೇರಿತ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ನಿಂತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ವಾಹನಗಳು ಬಿಎಸ್ IV ಇಂಜಿನ್ ಪ್ರೇರಿತ ವಾಹನಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಇದೀಗ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬಿಎಸ್ VI ಇಂಧನ ನಿಯಮಗಳನ್ನೂ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆಟೊಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ V ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಬಿಎಸ್ VI ಇಂಧನ ನಿಯಮಗಳನ್ನೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಯುರೂ VI ಇಂಜಿನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಬಿಎಸ್ VI ಇಂಜಿನ್ ನಿಯಮ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಅಗತ್ಯದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ4 ಲಕ್ಷ ವಾಹನಗಗಳಿಗೆ ಜಪ್ತಿಯಾಗುವ ಭೀತಿ!

The decision to leapfrog directly from BS-IV to BS-VI is also in line with Hon’ble PM’s commitment at @COP21 to voluntarily cut our carbon emissions; India will set up a new global benchmark by the introduction of BS-VI in Delhi within a year of countrywide migration to BS-IV