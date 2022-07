New Delhi

oi-Sunitha B

ನವದೆಹಲಿ ಜುಲೈ 8: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶದ ವಿಡಿಯೊ ಕ್ಲಿಪ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೀ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಆಂಕರ್ ರೋಹಿತ್ ರಂಜನ್‌ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ರಿಲೀಫ್ ನೀಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಬಲವಂತದ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ರಂಜನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಬಲವಂತದ ಕ್ರಮದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಕೋರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸದಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

"ನಾವು ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಕಚೇರಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಡಿಎನ್‌ಎ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಬಲವಂತದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನಾವು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೆ.ಕೆ.ಮಹೇಶ್ವರಿ ಇಂದಿರಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ರಜಾಕಾಲದ ಪೀಠವು ಹೇಳಿದೆ.

ಪಿಎಸ್‌ಐ ಹಗರಣ: ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಒತ್ತಾಯ

ಗಾಂಧಿಯವರ ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುವ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿ ನಿರೂಪಕನ ಮನವಿಯನ್ನು ಗುರುವಾರ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬುಧವಾರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಂತರ ರಂಜನ್ ಅವರು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.

English summary

The Supreme Court on Friday granted relief to Zee Hindustan anchor Rohit Ranjan, who is facing FIRs in some states for allegedly playing a video clip with a false message about Congress leader Rahul Gandhi.