ಕಾವೇರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಳಿಗಾಗಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಸಂಸದರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 15: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ಕಾವೇರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ(All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam) ಸಂಸದರು ಸಂಸತ್ ಎದುರು ಇಂದು(ಮಾ.15) ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

Delhi: AIADMK MPs stage protest in Parliament premises over #Cauvery issue (formation of Cauvery management board). pic.twitter.com/CkWBt7D20E