ಎಸ್‌ಸಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿರಾಕಾರ: ದಕ್ಷಿಣ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಧ್ವಂಸ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ

New Delhi

oi-Sunitha B

ದೆಹಲಿ ಮೇ 9: ದಕ್ಷಿಣ ದೆಹಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಎಸ್‌ಡಿಎಂಸಿ) ಮಂಗಳವಾರವೂ ಅತಿಕ್ರಮಣ ವಿರೋಧಿ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ತನ್ನ ಬುಲ್ಡೋಜರ್‌ಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್‌ಡಿಎಂಸಿ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯದ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "

"ನಾಳೆ (ಮೇ 10) ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಅವರು ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿಯ ಶಾಹೀನ್ ಬಾಗ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಡ್ರೈವ್ ವಿರುದ್ಧದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ತೆರಳುವಂತೆ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಮತ್ತು ಇತರ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ನಿದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಇಂದಿನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಧ್ವಂಸ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭ

ಎಸ್‌ಡಿಎಂಸಿಯ ಅಕ್ರಮ ಭೂ ವಿರೋಧಿ ಅಭಿಯಾನ "ನೈಸರ್ಗಿಕ ನ್ಯಾಯಗಳು, ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ತತ್ವಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ" ಎಂದು ಶನಿವಾರ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ದೆಹಲಿ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಹಾಕರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್‌ನಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

Delhi | Bulldozers of the Municipal Corporation of Delhi will be running tomorrow as well. Illegal encroachments will be removed in New Friends Colony from 11am tomorrow: Rajpal, Chairman standing committee, SDMC central zone pic.twitter.com/V7HpN7Txfc — ANI (@ANI) May 9, 2022

"ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಏಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ? ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಯಾವುದು? ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಡೆಯಲು ಇದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲ. ನೀವು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ,'' ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಎಲ್.ನಾಗೇಶ್ವರರಾವ್ ಮತ್ತು ಬಿ.ಆರ್.ಗವಾಯಿ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠ ಕೇಳಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ತೆರಳುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಮೇ 13 ರವರೆಗೆ ಅಕ್ರಮ ಭೂಮಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸವ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ದೆಹಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

*ಮೇ 4 ರಂದು, ಮೆಹ್ರೌಲಿ ಬದರ್‌ಪುರ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಿ ಸಿಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ರೇಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಡ್ರೈವ್ ನಡೆಯಲಿದೆ.

*ಮೇ 5 ರಂದು, ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಕಾಳಿಂದಿ ಕುಂಜ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕಾಳಿಂದಿ ಕುಂಜ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಿಂದ ಜಾಮಿಯಾ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯವರೆಗೆ ಅತಿಕ್ರಮಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

*ಮೇ 6 ರಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರಿ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಓಖ್ಲಾ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಗಾಂಧಿ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

*ಮೇ 6ರ ನಂತರ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮೇ 9ರಂದು ಮತ್ತೆ ಅಕ್ರಮ ಭೂಮಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.

*ಮೇ 9 ರಂದು ಶಾಹೀನ್ ಬಾಗ್ ಜಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಿಂದ ಜಸೋಲಾ, ಕಾಳಿಂದಿ ಕುಂಜ್ ಪಾರ್ಕ್‌ ಅತಿಕ್ರಮಣ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಲವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.

ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಶಾಹೀನ್ ಬಾಗ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರೆಸೈನಿಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.

*ಮೇ 10 ರಂದು, ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಗುರುದ್ವಾರ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮ ಮಂದಿರದವರೆಗೆ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

* ಮೇ 11 ರಂದು, ಲೋಧಿ ಕಾಲೋನಿ, ಮೆಹರ್‌ಚಂದ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದವರೆಗೆ ಅಕ್ರಮ ಭೂಮಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.

*ಮೇ 12, ಧಿನ್‌ಸೇನ್ ಮಾರ್ಗ, ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಾಲಯದ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರದೇಶ.

*ಮೇ 13 ರಂದು ಖಡ್ಡಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕಳೆದ ವಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಸರಿತಾ ವಿಹಾರ್ ಮತ್ತು ಜಸೋಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ವಿರೋಧಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

