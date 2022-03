ಮಹಿಳೆಯರಂತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ

New Delhi

ನವದೆಹಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 25: ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಿರುವ ಘಟನೆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಿಟಿ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಹಿಳೆಯರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸಿಟಿ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.

ಈತ ಥೇಟ್ ಮಹಿಳೆಯಂತೆ ಕೈಯಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವಯ್ಯಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಉಚಿತ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆತನನ್ನು ಮಾಸ್ಕ್ ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ (ಎಎಪಿ) ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು, 2019 ರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬುಧವಾರ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಘಟನೆ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯಂತೆ ವೇಷ ಧರಿಸಿದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಶಾಲು ಮತ್ತು ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸಿದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮುಖವಾಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವಿಡಿಯೋ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಯುವಕ ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ

ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಭಾಯ್ದೂಜ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿ, ಕಳೆದ 2019ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29ರಂದು ದೆಹಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್(ಡಿಟಿಸಿ)ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಹಾಗೂ ಅವರ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಬಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 13 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ 12 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಷಲ್ ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ. ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ದೆಹಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಷಲ್ ಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಬಸ್‌ಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

In the capital Delhi, an incident where a man has disguised himself as a woman and goes for a free bus ride has been shocked. For the past few months in Tamil Nadu, it has been announced that women can travel on city buses for free.