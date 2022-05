ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 49 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ ತಾಪಮಾನ: ಹೊಸ ದಾಖಲೆ

New Delhi

ದೆಹಲಿ ಮೇ 16: ದೆಹಲಿ ಭಾನುವಾರ 49 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹರಿಯಾಣದ ಗಡಿಯ ಸಮೀಪವಿರುವ ಮುಂಗೇಶ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ 49 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನೆರೆಯ ಗುರ್ಗಾಂವ್ ದಿನದ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವನ್ನು (48 ಡಿಗ್ರಿ) ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದು ಮೇ 1966 ರಿಂದಲೂ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ತಾಪಮಾನ ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ, ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯು ಶಾಖದ ಅಲೆಯ ತೀವ್ರತೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹರಿಯಾಣ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಇತರ ಹಲವು ಭಾಗಗಳು ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನದ ಭಾರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ.

ದೆಹಲಿ ಹೀಟ್‌ವೇವ್‌ ಹತ್ತು ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

1. "ನಾವು ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಅಥವಾ ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇವು ಗಣನೀಯ ಮಳೆಯನ್ನು ತರುವಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಎರಡರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅಧಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ "ಎಂದು IMD (ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ) ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆರ್‌ಕೆ ಜೆನಮಣಿ ಭಾನುವಾರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಬಿಸಿಲು; ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ

2. ಭಾನುವಾರ ಈ ವರ್ಷ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯು ಕೇವಲ ಎರಡು ಮಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 21 ರಂದು 3 ಮಿಮೀ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಮೇ 4 ರಂದು 1.4 ಮಿಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು ಏಳು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು.

3. ನಗರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು 45 ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರೆ, ಮುಂಗೇಶ್‌ಪುರ ಮತ್ತು ನಜಾಫ್‌ಗಢ (ಆಗ್ನೇಯ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ) 49 ° C ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

4. ದೆಹಲಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳು ಸಹ ತೀವ್ರವಾದ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿವೆ. "ನಾವು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೀಟ್‌ವೇವ್‌ನಿಂದಾಗಿ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇಂದು ಹಳದಿ ಅಲರ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಪೂರ್ವ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹಿರಿಯ IMD ವಿಜ್ಞಾನಿ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

5. ಶನಿವಾರದಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದಿನದ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 48 ಡಿಗ್ರಿ C ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

6. ಯುಪಿಯ ಬಂದಾ ಭಾನುವಾರ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ (49 ಡಿಗ್ರಿ) ಮತ್ತು ಝಾನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 47.6 ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಓರೈ, ಹಮೀರ್‌ಪುರ್, ವಾರಣಾಸಿ, ಚುರ್ಕ್ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ 45 ಡಿಗ್ರಿಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ.

7. ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಗಂಗಾನಗರ, ಚುರು, ಬಿಕಾನೇರ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ವಾರ್ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಜ್ ಆಗಿವೆ.

8. ಹವಾಮಾನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು-ಬಣ್ಣದ ಕೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಕಚೇರಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ - ಹಸಿರು (ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ), ಹಳದಿ (ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಿ), ಕಿತ್ತಳೆ (ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ) ಮತ್ತು ಕೆಂಪು (ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ).

9. ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, IMD ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ: "ಉಷ್ಣ ಅಲೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ವಾಯುವ್ಯ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂದು ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ."

10. ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಭಾಗಗಳು ಹೀಟ್‌ವೇವ್ ನಿಭಾಯಿಸಿದರೆ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.

English summary

New Delhi set a new record for Sunday with a temperature of 49 degrees Celsius. Here are the ten elements of the Delhi Heatwave..