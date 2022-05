18 ವರ್ಷದ ಶ್ರೀಯಾ ಲೆಂಕಾ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕೆ ಪಾಪ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌

New Delhi

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 28: ಕೆ-ಪಾಪ್ ಅಥವಾ ಕೊರಿಯನ್ ಪಾಪ್, ಯುವಜನರಲ್ಲಿನ ಕ್ರೇಜ್‌ನಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಕೆ-ಪಾಪ್ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಸ್ವಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಹುಡುಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಡಿಶಾದ 18 ವರ್ಷದ ಗಾಯಕಿ ಶ್ರೀಯಾ ಲೆಂಕಾ ಹೊಸ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರ ಅದರ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ತಾರೆಯಾಗಿ ಘೋಷಿತರಾದರು.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಹಳೆಯ ಸದಸ್ಯ ಹೈಮ್ ನವೆಂಬರ್ 2020ರಲ್ಲಿ ಗುಂಪನ್ನು ತೊರೆದ ನಂತರ ರೂರ್ಕೆಲಾ ನಗರದ ಲಂಕಿ ಹುಡುಗಿ ಲೆಂಕಾ, ಕೊರಿಯನ್ ಪಾಪ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಸ್ವಾನ್‌ನ ಸದಸ್ಯನಾಗಲು ಸಿಯೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ತರಬೇತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದಳು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ DR ಸಂಗೀತವು ಅವಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಆಡಿಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು, ನಂತರ 19 ವರ್ಷದ ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನ ಗೇಬ್ರಿಯೆಲಾ ಡಾಲ್ಸಿನ್ ಮತ್ತು ಲೆಂಕಾ YouTube ಆಡಿಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ 4,000 ಅರ್ಜಿದಾರರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.

ಡಿಆರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಸ್ವಾನ್‌ಗೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಕೆ-ಪಾಪ್ ಗುಂಪಿನ 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಲೆಂಕಾ ಮತ್ತು ಗೇಬ್ರಿಯೆಲಾ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಸ್ವಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗುಂಪು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಲೆಂಕಾ ಮತ್ತು ಗೇಬ್ರಿಯೆಲಾ ಇಬ್ಬರೂ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಯೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಗುಂಪು ಮುಂದಿನ ಆಲ್ಬಂ ಅನ್ನು ಹೊರತರುತ್ತದೆ.

Shriya Lenka, an 18-year-old singer from Odisha with a Brazilian girl, was announced as its first Indian star after being selected as one of the new group.