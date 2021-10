ದೆಹಲಿಯ ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.100 ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರಷ್ಟೇ ಸೀಟು

New Delhi

oi-Nayana Bj

ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 02: ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ.95ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅತೀವ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.95 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದವರಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಿಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್‌ಗೂ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂಬತ್ತು ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶೇ 100 ರಷ್ಟು ಕಟ್-ಆಫ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಡಿಯು ಹಂಸರಾಜ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ (Honours) ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಶೇ 100 ರಷ್ಟು ಕಟ್-ಆಫ್ ಅನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಬಿಎ (Honours) ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಬಿಕಾಂ (Honours) ಶೇ 99.75. ಜೀಸಸ್ ಮತ್ತು ಮೇರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟಿಕಲ್​ ಸೈನ್ಸ್​ ಕಟ್-ಆಫ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ 0.75 ಶೇಕಡಾ ಅಂಕಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶೇ 97.25 ರಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ.

ಜೆಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಗಾಗಿ ಕಟ್-ಆಫ್ ಶೇ 5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬಿ.ಕಾಂ ಮತ್ತು ಬಿ.ಕಾಂ (Honours) ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಟ್-ಆಫ್‌ಗಳು ಒಂದು ಅಂಕ ಅಥವಾ 1.75 ಶೇಕಡಾ ಅಂಕಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಗಣಿತಕ್ಕೆ ಕಟ್-ಆಫ್ ಶೇ 0.5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫಾರ್ ಕಾಮರ್ಸ್ (SRCC) ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ (Honours) ಮತ್ತು ಬಿ.ಕಾಂ (Honours), ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ರಾಮಜಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ (Honours), ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಬಿಕಾಂಗಾಗಿ SGTB ಖಾಲ್ಸಾ ಕಾಲೇಜು, ಹಂಸರಾಜ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಕಾಲೇಜ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ (Honours) ಮತ್ತು ಜೀಸಸ್ ಮತ್ತು ಮೇರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸೈಕಾಲಜಿ (Honours) ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿವೆ.

ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಜೀಸಸ್ ಮತ್ತು ಮೇರಿ ಕಾಲೇಜು (ಜೆಎಂಸಿ) ತನ್ನ ಬಿಎ (Honours) ಸೈಕಾಲಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶೇ 100 ಕಟ್-ಆಫ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಾಲೇಜು 2021 ರ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್-ಆಫ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕನಿಷ್ಟ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 1.5 ಶೇಕಡಾ ಅಂಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿವೆ.

ಹಂಸರಾಜ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್‌ನ ಕಟ್-ಆಫ್ ಅನ್ನು ಶೇ 2.75 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕಟ್-ಆಫ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮೊದಲ ಕಟ್-ಆಫ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿವೆ. 2021 ಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮೊದಲ ಕಟ್-ಆಫ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ 12ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 70 ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ.95ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ರೀತಿ ಕಟಾಫ್ ಅಂಕ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರೆ ಮೊದಲು ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಿ, ಬಳಿಕ ಉಳಿಕೆ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಟಾಫ್ ಅಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದು ಮೊದಲ ಕಟಾಫ್ ಪಟ್ಟಿ, ಸೀಟುಗಳ ಮಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಟಾಫ್ ಪಟ್ಟಿ ಬಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Delhi University (Du) on Friday released its first cut-off list for undergraduate admissions with at least nine courses, including Political Science and Computer Science, pegging the cut-offs at 100 per cent