ಮೈಸೂರು ದಸರಾಗೆ ‘ಗುಂಡಿ’ ರಸ್ತೆಗಳೇ ‘ಸ್ವಾಗತ’ ಕಮಾನು

Mysuru

oi-Madhusudhan KR

ಮೈಸೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 11: ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 16 ದಿನ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ 'ಗುಂಡಿ'ಮಯ ಆಗಿವೆ. ಹೆಜ್ಜೆಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆಗಳೇ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನುಗಳಂತೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ.

ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆಯುವ ನಗರ ಸೌಂದರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂದಿಗೂ ಆರಂಭ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಂದಿನಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಮಳೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಆರಂಭವಾಗದ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ನಾಗರಿಕರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕಿಯೇ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ವಿಶೇಷ; ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಹೇಗೆ?

ದಸರಾ ಅಂದರೆ ಅದು ನವರಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮ. ಈ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯ, ದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ನೂರಾರು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ಗಟ್ಟಲೇ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ವೃತ್ತಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ರಸ್ತೆ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆಕ್ರೋಶ ಆಗಿದೆ.

English summary

The world famous Mysore Dasara is nearing, but the city is not ready to receive tourists. The roads are full of potholes creating great dangers for vehicle riders. Road repair works have not begun. know more,