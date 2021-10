ನಾಗರಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ನೇಚರ್ ಗೈಡ್ಸ್!

Mysuru

ಮೈಸೂರು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7: ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾಗರಹೊಳೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದವರು ಅಲ್ಲಿನ ಹಸಿರು ಸುಂದರ ಪರಿಸರದೊಳಗೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಸಫಾರಿ ನಡೆಸಿ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯೇ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲೆಂದೇ ನೇಚರ್ ಗೈಡ್‌ಗಳು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇಕೋ ಟೂರಿಸಂನ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗರಹೊಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಸಫಾರಿಗೆ ತೆರಳುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಉದ್ಯಾನವನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ನೇಚರ್ ಗೈಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಲಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

English summary

Nature Guides are being appointed to provide information tourists who are going a safari to Nagarahole National Park in Mysuru district in Co-operation with Eco Tourism.