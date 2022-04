ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಳ; ಯಾವ ಮಾವು ಸಿಗಲಿವೆ?

Mysuru

oi-Minuddin Nadaf

ಮೈಸೂರು, ಏಪ್ರಲ್‌ 25: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಮೇನಲ್ಲಿ ವಿಷೇಶವಾಗಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಳ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರಿನ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮೈಸೂರು ಮಾವು ಮೇಳದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾವು ಮೇಳ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ತಳಿಯು ಯಾವುದು ಎಂಬುವುದು ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಲಿದೆ ಬೇಸಿಗೆಯ ಸೀಜನನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಈ ವರ್ಷದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ರೈತರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಜನಪ್ರೀಯ ಮಾವು, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, ಹುಳಿ ಮಾವು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಮಾವುಗಳು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿವೆ. ಮಾವು ಮೇಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೂ ಮಾವಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲು ನೇರವಾಗಿ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರಾದ ರೈತರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ಮೈಸೂರಿನ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮೇಳ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮೇಳ ನಡೆಯದ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಗ್ರಾಹಕರು ನಿರಾಶೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಈ ವರ್ಷವು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮೇಳವು 2 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಮೈಸೂರಿನ ಜನತೆಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ.

ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ-ಯಾವ ಮಾವು ಸಿಗಲಿವೆ?

ಮಾವು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇನಿಶಾ, ತೋತಾಪುರಿ, ರಸಪೂರಿ, ಕೇಸರ್, ಮಲ್ಲಿಕಾ, ಮಲ್ಗೋವಾ, ಆಪೂಸು, ಖಾದರ, ಪುನಾಸ್, ಆಮ್ಲೆಟ್, ಸುವರ್ಣರೇಖಾ, ಚಿನ್ನರಸ, ಪೆದ್ದರಸ, ಲಡ್ಡು ಮುಂತಾದ ತಳಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ರೈತರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು.. ದೇಶದ ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಮಾವುಗಳು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದ್ದು ವೆರೈಟಿ-ವೆರೈಟಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಗಳನ್ನುಗ್ರಾಹಕರು ಮಾವು ಬೆಳೆದ ರೈತರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು.

8 ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತು IPL ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ | Oneindia Kannada

English summary

Officials of the Horticulture Department of Mysore have informed that the mango fruit fair will be held in the cultural city of Mysore next month