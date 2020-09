ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ: ಮೈಮೇಲೆ ಕಾರು ಹರಿದರೂ 3 ವರ್ಷದ ಮಗು ಬಚಾವ್!

Mumbai

oi-Rajashekhar Myageri

ಮುಂಬೈ, ಸಪ್ಟೆಂಬರ್.16: ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಕೊಂಚ ಮೈಮರೆತರೂ ಎಂಥಾ ಅನಾಹುತಗಳೇ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇದೊಂದು ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ.

ಮುಂಬೈನ ಮಲ್ವಾನಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಎದುರಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ 3 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಕಾರುವೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಕಾರಿನ ಎರಡೂ ಚಕ್ರಗಳು ಏರಿಳಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್.11ರಂದು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಮಗುವಿನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

#WATCH Maharashtra: A car ran over a 3-year-old child while he was playing outside his house in Mumbai's Malvani area. (11.09.2020)



The child survived the accident and has been discharged from hospital. Police have registered a case against the driver. pic.twitter.com/rdI7xbzqpg