ಅಕ್ರಮ ಆರೋಪ: ತನ್ನ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ತಾನೇ ಕೆಡವಿಸಿದ ಉದ್ದವ್‌ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ

ಮುಂಬೈ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 23: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉದ್ಧವ್‌ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಮಿಲಿಂದ್‌ ನಾರ್ವೆಕರ್‌ ಸಮುದ್ರದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ತಾವೇ ಕೆಡವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರತ್ನಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುರೂಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉದ್ಧವ್‌ ಠಾಕ್ರೆ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಮಿಲಿಂದ್‌ ನಾರ್ವೆಕರ್‌ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮುರೂಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಿಲಿಂದ್‌ ನಾರ್ವೆಕರ್‌ ಬಂಗಲೆಯು ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯ (ಸಿಆರ್‌ಝಡ್) ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯು ಮಾಡಿದೆ.

ಬಿಜೆಪಿ, ಶಿವಸೇನೆ ಮೈತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಾ?: ಉದ್ದವ್‌ ಠಾಕ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಶಿವಸೇನೆಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಮಿಲಿಂದ್‌ ನಾರ್ವೆಕರ್‌ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ತಾವೇ ಕೆಡವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆರೋಪಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳ ನಡುವೆ ಮಿಲಿಂದ್‌ ನಾರ್ವೆಕರ್‌ ತಮ್ಮ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಕೆಳಗುರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರತ್ನಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುರೂಡು ಪ್ರದೇಶದ ದಾಪೋಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉದ್ಧವ್‌ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಮಿಲಿಂದ್‌ ನಾರ್ವೆಕರ್‌ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಸ್ವೇರ್‌ ಫೀಟ್‌ನ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

DEMOLITION Started CM Uddhav Thackeray's Secratary MILIND NARVEKAR's illegal Bungalow at Seashore of Dapoli being Demolished



We have DONE it



Tomorrow 23 August will personally Visit this site of Dapoli to see the Demolition



Next Demolition will be of Minister Anil Parab RESORT pic.twitter.com/OCAFwIhufP