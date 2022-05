ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನೆ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಲಟ್ಕೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನ

Mumbai

oi-Punith BU

ಮುಂಬೈ, ಮೇ 12: ಮುಂಬೈನ ಶಿವಸೇನೆ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಲಟ್ಕೆ ಅವರು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಮೇಶ್‌ ಅವರಿಗೆ 52 ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು. "ಲಟ್ಕೆ ಅವರು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ನಿಧನರಾದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದರು" ಎಂದು ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.

ಲಟ್ಕೆ ಮುಂಬೈ ನಗರದ ಅಂಧೇರಿ ಪೂರ್ವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಎರಡು ಬಾರಿ ಶಿವಸೇನಾ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗುವ ಮೊದಲು, ಲಟ್ಕೆ ಬೃಹನ್‌ಮುಂಬೈ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ (ಬಿಎಂಸಿ) ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು.

ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಗುರುವಾರ ಮುಂಬೈಗೆ ವಾಪಸ್ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. "ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಇತರ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಮರಳಿ ತರಲು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಗುರುವಾರ ಮರಳಿ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Shocked to hear the news of Shiv sena MLA Ramesh Latke’s sudden demise!

I Remember meeting him on a flight to kokan for angnewadi jatra just few months back..

I praised him for losing so much weight because of dieting..

He was a friend beyond party lines..

Unbelievable!!

RIP🙏🏻