ಶೀನಾ ಬೋರಾ ಪ್ರಕರಣ: 'ಇಂದ್ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಗಳು ಇರಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ'

ಮುಂಬೈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 08: ಮಗಳು ಶೀನಾ ಬೋರಾ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರ ಬಂದಿರುವ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪುತ್ರಿ ವಿಧಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಂಬೈನ ವಿಶೇಷ ಸಿಬಿಐ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ವಿಧಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಅವರು ಮುಂಬೈಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಇಂದ್ರಾಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದ್ದರು.

ವಿಧಿ ಅವರ ಮನವಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ (ಸಿಬಿಐ) ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದೆ. "ವಿಧಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿಯವರು ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಶೀನಾ ಬೋರಾಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದರು. ಸಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದು ನಂತರ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವಳ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ'' ಹೇಳಿದೆ.

English summary

Indrani Mukherjee, who is out on bail in the murder case of her daughter Sheena Bora, cannot live with her other daughter Vidhi, a special CBI court in Mumbai has said.