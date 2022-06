ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಜಲಪಾತ: ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ?

Mumbai

oi-Sunitha B

ನಾನೆಕೋಟ್ ಜೂನ್ 15: ಈ ಭೂಮಿಯು ಇನ್ನೂ ಮಾನವಕುಲದಿಂದ ಅನ್ವೇಷಿಸದ ನಿಗೂಢ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಜಲಪಾತಗಳ ವಿಸ್ಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹದೊಂದು ಜಲಪಾತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾನೆಕೋಟ್‌ನಲ್ಲಿದೆ.

ಮಾನವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ನಿಸರ್ಗದ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ನಾನೆಕೋಟ್‌ನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಜಲಪಾತ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಾನಾ ಘಾಟ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಾನೆ ಘಾಟ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಕೊಂಕಣ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ಸಮೀಪವಿರುವ ಭವ್ಯವಾದ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನೆಕೋಟ್‌ನ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಪರ್ವತದ ಹಾದಿಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯಲಿ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಈ ತಾಣದ ಸೌದರ್ಯ ಕೂಡ ಕೈಬಿಸಿ ಕರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಜಲಪಾತವು ಮುಂಬೈನಿಂದ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಯಾಣದ ಪುಣೆಯ ಜುನ್ನಾರ್ ಬಳಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನೆಕೋಟ್‌ ಜಲಪಾತನ, ನಾನಾ ಘಾಟ್, ನಾನೆ ಘಾಟ್ ಜಲಪಾತ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

English summary

Naneghat is a place, located in the Western Ghats of Maharashtra near Junnar in Pune. Here is a reverse waterfall. Learn the historical significance of Nana Ghat.