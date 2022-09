ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಹೋದರೊಂದಿಗೆ ನವಾಬ್ ಮಲಿಕ್ ವ್ಯವಹಾರ- ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಇಡಿ ಹೇಳಿಕೆ

Mumbai

ಮುಂಬೈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15: ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿರುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ನವಾಬ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಹೋದರಿ ಹಸೀನಾ ಪರ್ಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ನಿರಪರಾಧಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಬುಧವಾರ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮಲಿಕ್ ಅವರ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ಇಡಿ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ (ಎಎಸ್‌ಜಿ) ಅನಿಲ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ಸಲ್ಲಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಾಯಕರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 63 ವರ್ಷದ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ (ಎನ್‌ಸಿಪಿ) ನಾಯಕ ನವಾಬ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 23 ರಂದು ಇಡಿ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯ (ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ) ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮತ್ತು 1993 ರ ಪ್ರಮುಖ ಮುಂಬೈ ಸರಣಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದ ಆರೋಪಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ವಿರುದ್ಧ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆಯಾದ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಯುಎಪಿಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್‌ಐಎ) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ಆಧರಿಸಿ ಇಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ.

ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಭಾವಿ (ಅಥವಾ ನಿಗದಿತ) ಅಪರಾಧವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಲಿಕ್ ಜಾಮೀನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಬ್ಯೂರೋ ಪ್ರಕಾರ, ಮಲಿಕ್ ಅವರು ಪಾರ್ಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಡಿ-ಗ್ಯಾಂಗ್ (ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಗ್ಯಾಂಗ್) ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿ ಉಪನಗರ ಕುರ್ಲಾದ ಗೋವಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎನ್‌ಐಎ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಒಬ್ಬ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮತ್ತು ಅವನು ಭಾರತವನ್ನು ತೊರೆದ ನಂತರ ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವನ ಸಹೋದರಿ ಪಾರ್ಕರ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. "ಮಲಿಕ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕರ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸುವುದು ಪಾರ್ಕರ್‌ನ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಗೋವಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಸ್ವಂತ ಮಗ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ (ಅದನ್ನು ನಂತರ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು) "ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಸರ್ದಾರ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಮಲಿಕ್ ಅವರು ಪಾರ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹಣ ನೀಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಎನ್‌ಸಿಪಿ ನಾಯಕ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಹೋದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ವಾದಿಸಿದರು.

"ಮಲಿಕ್ ಪಾರ್ಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಮುಗ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಳಂಕಿತ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಅವರು ಅವಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

English summary

The Enforcement Directorate (ED) on Wednesday told a special court that former Maharashtra minister Nawab Malik, who is under arrest in a money laundering case, was dealing with fugitive underworld gangster Dawood Ibrahim's sister Haseena Parkar and there is no question of his innocence.