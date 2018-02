ಕೆನಡಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಖಾಲಿಸ್ತಾನಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನ ಚಿತ್ರ! ಏನಿದು ವಿಚಿತ್ರ!

ಮುಂಬೈ, ಫೆಬ್ರವರಿ 22: ಒಂದು ವಾರದ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಕೆನಡಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಸ್ಟಿನ್ ಟ್ರುಡೋ ಮತ್ತವರ ಕುಟುಂಬದ ಚಿತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.

ಭಾರತೀಯ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟು ಗುಜರಾತಿನ ಅಕ್ಷರಧಾಮ, ಸಾಬರಮತಿ, ಆಗ್ರಾದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್, ಪಂಜಾಬಿನ ಸ್ವರ್ಣಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಇವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದ್ದವು.

ಆದರೆ ಇವರ ಹೊಸ ಚಿತ್ರವೊಂದು ಇದೀಗ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಿನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಟ್ರುಡೋ ಕುಟುಂಬದ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಟ್ರುಡೋ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಖಾಲಿಸ್ತಾನಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಜಸ್ಪಾಲ್ ಅತ್ವಾಲ್ ಎಂಬುವವನು ಪೋಸು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಆಹಾ... ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ! ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿಯಾದೀತು ಜೋಕೆ..!

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಡಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಚಿವ ಅಮರ್ಜಿತ್ ಸೋಹಿ ಎಂಬುವವರೊಂದಿಗೂ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನ ಚಿತ್ರವಿದೆ. ಖಾಲಿಸ್ತಾನದ ನಿಷೇಧಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದರ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಜಸ್ಪಾಲ್ ಅತ್ವಾನಲ್ , ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ದೋಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

Canadian Minister of Infrastructure and Communities Amarjeet Sohi, photographed with Jaspal Atwal at in Mumbai on 20 Feb. Atwal, a former member of banned terrorist group Int'l Sikh Youth Federation, was invited for dinner with #JustinTrudeau in Delhi, today (CBC News) pic.twitter.com/cO3h3YcUUA