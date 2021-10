Mumbai

ಮುಂಬೈ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29: ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಮುಂಬೈನ ಆರ್ಥರ್ ರೋಡ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕಳೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ. ಜಾಮೀನು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ ಸಂಜೆ 5.30 ರವೆರೆಗೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಇಂದು ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ"ಎಂದು ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಯನ್ ಅವರ ಕಾನೂನು ತಂಡದಿಂದ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ಸೇರುವುದು ಸಂಜೆ 7 ರವರೆಗೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ಇದ್ದಾಗಲೂ ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೂಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆರ್ಯನ್‌ಗೆ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ 14 ಜಾಮೀನು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿತ್ತು, ಅದರಂತೆ ಇಂದು ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜಾಮೀನು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ ಮುಗಿದಿದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

English summary

Aryan Khan, son of superstar Shah Rukh Khan, will spend one more night in Mumbai’s Arthur Road prison as a senior jail official said his release papers did not reach them within the stipulated time.