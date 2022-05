Mangaluru

ಮಂಗಳೂರು, ಮೇ 24: ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಮಸೀದಿಯೊಂದರ ಕೆಳಗೆ ದೇವಾಲಯದಂತಹ ರಚನೆ ಕಂಡುಬಂದ ನಂತರ, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ (ವಿಎಚ್‌ಪಿ) ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು "ರಾಮ ಮಂದಿರದಂತಹ ಅಭಿಯಾನ"ದ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ವಿಎಚ್‌ಪಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೇ 26ರ ಮೊದಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ (ವಿವಾದಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ) ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.

ಮಳಲಿ ಮಸೀದಿ ವಿಚಾರ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಯು. ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅಸಮಾಧಾನ

ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಳಲಿಯ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯದಂತಹ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ರಚನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ಮಸೀದಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.

'ಮದರಸಾಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಬೇಕು, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮೂಲತಃ ಹಿಂದೂಗಳು’- ಅಸ್ಸಾಂ ಸಿಎಂ ಹಿಮಂತ

After a temple-like structure was found in old mosque on the outskirts of Karnataka's Mangaluru a Vishwa Hindu Parishad (VHP) leader has hinted Ram Mandir-like campaign and continue the legal fight for the premises.