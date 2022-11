ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ ತೆರವು: ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ

Mangaluru

oi-Kishan Kumar

ಮಂಗಳೂರು ನವೆಂಬರ್‌12: ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದಿಂದ ಸೂಚನೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ ತೆರವು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಆರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮಾಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ‌. ಈ ಸೂಚನೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ತೆರವು ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಆರ್. ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ತೆರವಿಗೆ ಸಂಸದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ತೆರವು ಆಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ತೆರವಿನ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೇ ಹೇಳಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Surathkal toll will be cleared as soon as the notification is received from the central govt said by dakshina kannada DC.